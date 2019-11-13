Жанин Аньес временно заняла пост президента Боливии

Новости Боливии. В Боливии новый президент: на фоне протестов в стране, отставки Эво Моралеса и высшего руководства обязанности главы государства взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанин Аньес пообещала как можно скорее провести новые президентские выборы. Переход полномочий одобрил Конституционный суд страны. Между тем, получивший политическое убежище в Мексике Эво Моралес осудил решение сенатора. Беспорядки на улицах боливийских городов продолжаются.