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Жанин Аньес временно заняла пост президента Боливии

13 ноября 2019 10:07
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Новости Боливии. В Боливии новый президент: на фоне протестов в стране, отставки Эво Моралеса и высшего руководства обязанности главы государства взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанин Аньес временно заняла пост президента Боливии-1

Жанин Аньес пообещала как можно скорее провести новые президентские выборы. Переход полномочий одобрил Конституционный суд страны.

Между тем, получивший политическое убежище в Мексике Эво Моралес осудил решение сенатора. Беспорядки на улицах боливийских городов продолжаются.

Жанин Аньес временно заняла пост президента Боливии-4

По последним данным, жертвами столкновений стали 7 человек, ещё десятки пострадали. Люди поджигают и нападают на дома ушедших в отставку чиновников, среди них и бывшая резиденция экс-президента. Задержано 170 человек.

Жанин Аньес временно заняла пост президента Боливии-7

# Выборы в Венесуэле # Жанин Аньес # Эво Моралес # Фотофакт

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