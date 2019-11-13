Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города

Новости Италии. Венеция уходит под воду: поводок достиг рекордной высоты. Более 80 % территории знаменитого города оказалось под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти готовятся объявить режим чрезвычайного положения. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, притом что критической отметкой считается 130. Такого здесь не было полвека.

По словам специалистов, ущерб историческим зданиям неизбежен. Уже пострадал собор Святого Марка. Площадь перед ним полностью затоплена.