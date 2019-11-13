В Кабуле в машине у здания МВД прогремел взрыв

Новости Афганистана. У здания МВД в Кабуле прогремел взрыв: 7 человек погибли, ещё столько же получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. У здания МВД в Кабуле прогремел взрыв: 7 человек погибли, ещё столько же получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произошло утром, 13 ноября, когда на улице было достаточно многолюдно. Самодельное взрывное устройство находилось а автомобиле. Ударная волна повредила стоящий рядом транспорт.
Район происшествия оцеплен. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.