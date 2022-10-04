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Сотни протестующих в Германии требуют прекратить поставки оружия в Киев

04 октября 2022 19:01
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Новости Германии. Сотни жителей Германии, протестующих против роста цен и военных поставок Киеву, вновь собрались в Берлине. Люди устали переплачивать за энергоресурсы и продукты питания. Они выступают против затягивания конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни протестующих в Германии требуют прекратить поставки оружия в Киев-1

Моя просьба состоит в том, чтобы мы прекратили вооружать Украину. И в том, чтобы мы сели за стол и мирно вели переговоры. Если мы просто продолжим вооружать Украину, мы окажемся в ужасном положении.

Сотни протестующих в Германии требуют прекратить поставки оружия в Киев-4

Это уже вторая акция протеста в Берлине за три дня. Но лейтмотив у них один. Люди продолжают осуждать правительство и выбранный политический курс, который привел к энергетическому кризису и стагнации экономики в стране.

# Акции протеста # Виктория Ходосок # Новости Германии # Фотофакт

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