Новости Германии. Сотни жителей Германии, протестующих против роста цен и военных поставок Киеву, вновь собрались в Берлине. Люди устали переплачивать за энергоресурсы и продукты питания. Они выступают против затягивания конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Моя просьба состоит в том, чтобы мы прекратили вооружать Украину. И в том, чтобы мы сели за стол и мирно вели переговоры. Если мы просто продолжим вооружать Украину, мы окажемся в ужасном положении.