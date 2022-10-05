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Япония и США провели совместные учения реактивных войск

05 октября 2022 06:14
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Япония и США провели совместные учения реактивных войск. Действия стали ответом на ракетный пуск Северной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония и США провели совместные учения реактивных войск-1

Как заявили в Министерстве иностранных дел Японии, ключевая цель – подтвердить состояние готовности вооруженных сил. А также продемонстрировать возможность реагирования на различные ситуации, например, как запуск баллистической ракеты в Северной Корее.

# Военные учения # Фотофакт

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