Япония и США провели совместные учения реактивных войск. Действия стали ответом на ракетный пуск Северной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Японии, ключевая цель – подтвердить состояние готовности вооруженных сил. А также продемонстрировать возможность реагирования на различные ситуации, например, как запуск баллистической ракеты в Северной Корее.