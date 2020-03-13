Новости мира. Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране уверены: это мешает всемирному противостоянию болезни. В рамках инициативы будет осуществляться поддержка региональных журналистов, помогающих в распространении верной информации о вирусе и других специалистов, которые станут отслеживать ложные сведения.