Новости мира. Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Новости мира. Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
В стране уверены: это мешает всемирному противостоянию болезни. В рамках инициативы будет осуществляться поддержка региональных журналистов, помогающих в распространении верной информации о вирусе и других специалистов, которые станут отслеживать ложные сведения.