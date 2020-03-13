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Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе

13 марта 2020 08:00
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Новости мира. Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе-1

В стране уверены: это мешает всемирному противостоянию болезни. В рамках инициативы будет осуществляться поддержка региональных журналистов, помогающих в распространении верной информации о вирусе и других специалистов, которые станут отслеживать ложные сведения.   

Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе-4

# Коронавирус # Фотофакт

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