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На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает

12 марта 2020 14:23
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Новости ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты отправят зонд на Марс для изучения изменений климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспедицию отправится целая научная лаборатория.

На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает-1

На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает-3

Бортовое оборудование зонда включает цифровую камеру для получения цветных изображений, спектры для исследования температурных режимов и изучения верхних слоев атмосферы, а также следов кислорода и водорода, улетающих в космос.

Аппарат будет доставлен на Марс японской ракетой-носителем во второй половине июля. Именно в это время расположение планет и космических тел позволит аппарату беспрепятственно достичь Красной планеты в кратчайший семимесячный срок.

На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает-6

На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает-8

# Космос # Фотофакт

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