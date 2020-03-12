На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает

Новости ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты отправят зонд на Марс для изучения изменений климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспедицию отправится целая научная лаборатория.

Бортовое оборудование зонда включает цифровую камеру для получения цветных изображений, спектры для исследования температурных режимов и изучения верхних слоев атмосферы, а также следов кислорода и водорода, улетающих в космос.

Аппарат будет доставлен на Марс японской ракетой-носителем во второй половине июля. Именно в это время расположение планет и космических тел позволит аппарату беспрепятственно достичь Красной планеты в кратчайший семимесячный срок.