Украина заявила о согласии Ирана передать ей чёрные ящики сбитого Boeing

Новости Украины. Украина заявила о согласии Ирана передать ей черные ящики сбитого 8 января Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В середине февраля министр иностранных дел Ирана сообщил, что у страны нет технических возможностей для их расшифровки.
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Потому Тегеран принял решение, что направит бортовые самописцы Киеву с последующей передачей Франции, если потребуется дополнительная экспертиза.
Напомним, пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что сбил самолет по ошибке – по лайнеру было выпущено две ракеты.