Украина заявила о согласии Ирана передать ей чёрные ящики сбитого Boeing

Новости Украины. Украина заявила о согласии Ирана передать ей черные ящики сбитого 8 января Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В середине февраля министр иностранных дел Ирана сообщил, что у страны нет технических возможностей для их расшифровки.

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing