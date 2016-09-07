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Великобритания возведет стену для защиты от беженцев

07 сентября 2016 10:22
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Новости Великобритании. В Великобритании построят стену от мигрантов. Правительство Соединенного Королевства решило возвести преграду для беженцев во французском городе Кале. Высота сооружения будет составлять 4 метра, длина – 1,5 километра. Она отгородит мигрантский лагерь, в котором проживают около 10 тысяч человек, от дороги, ведущей к Туманному Альбиону. Дело в том, что на грузовики дальнобойщиков часто нападают нелегалы.

На днях фермеры и водители заблокировали порт Кале, протестуя против мигрантов. Отметим, идея возвести стену от беженцев не новаторская. Кандидат в президенты США Дональд Трамп активно продвигает проект такого сооружения на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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