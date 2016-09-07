В Египте в результате крупной автоаварии погибли 20 человек

Новости Египта. Крупная авария в Египте унесла жизни более 20 человек. Микроавтобус столкнулся с пикапом, который двигался ему навстречу. Большинство погибших – рабочие с одного из сельскохозяйственных угодий. Согласно предварительным данным, причиной трагедии стало значительное превышение скорости водителем одной из машин. Отмечу, египетские власти всерьез взялись за наведение порядка на дорогах еще несколько лет назад. Но пока принимаемые меры не способны исправить ситуацию. Многие местные водители грубо нарушают правила: превышают скорость, делают опасные маневры при обгоне, ездят без освещения. К слову, Египет занимает 16 место среди арабских государств по показателю смертности на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.