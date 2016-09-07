Видеофакт: подводная лодка нацистов, затонувшая у берегов США

Новости США. В сети появилось видео подводной лодки нацистов, затонувшей у берегов США. Поиски судна продолжались 7 лет, и только в 2014 году его удалось найти. Ролик решил опубликовать Национальное управление океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов. На кадрах можно увидеть остов лодки, который лежит на боку на дне океана. Деревянный настил сгнил после десятилетий, проведенных под водой, однако корпус, батарейная палуба и люки видны до сих пор. Сейчас специалисты проводят комплексное исследование кораблекрушения, чтобы в подробностях рассказать историю битвы Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.