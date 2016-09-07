В Греции ураганные ветры и проливные дожди привели к гибели 3 человек

Новости Греции. На Грецию обрушились проливные дожди и ураганные ветры. Стихия унесла жизни трех человек. В последние сутки погода ухудшилась во многих районах Греции, но основной удар пришелся на западные и северные районы. Вода поднялась почти на два метра и затопила несколько деревень. Ураган вырвал с корнем деревья и разрушил линии электропередач. Десятки светофоров вышли из строя. Это привело к хаосу в движении. Очевидцы передают, что дороги превратились в полноводные реки. В данный момент спасатели устраняют последствия наводнения. Они эвакуируют людей из машин и откачивают воду из затопленных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.