Великобритания рекордными темпами теряет миллионеров

Великобритания стала непривлекательной для состоятельных людей. Если раньше богатейшие люди мира стекались в страну, теперь миллионеры торопятся как можно быстрее ее покинуть.

По данным крупной международной компании в сфере резидентства и гражданства, только в 2025 году из Королевства могут уехать 16,5 тысяч миллионеров, что станет рекордным оттоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.