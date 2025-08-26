Великобритания рекордными темпами теряет миллионеров

Великобритания стала непривлекательной для состоятельных людей. Если раньше богатейшие люди мира стекались в страну, теперь миллионеры торопятся как можно быстрее ее покинуть.
По данным крупной международной компании в сфере резидентства и гражданства, только в 2025 году из Королевства могут уехать 16,5 тысяч миллионеров, что станет рекордным оттоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некогда мировой финансовый центр потерял авторитет у состоятельных людей, в основном из-за политики властей. Эксперты отмечают несколько причин. Одна из основных – высокие налоги, которые съедают большую часть доходов. Еще один достаточно весомый аргумент – политическая и экономическая неопределенность. Это делает Великобританию весьма рискованной как для ведения бизнеса, так и для инвестиций. Сегодня британцы с высоким уровнем дохода предпочитают вкладываться не в собственную страну, а в Объединенные Арабские Эмираты, США и даже страны Восточной Европы. Великобритания не одинока в своих трудностях. Во Франции, Испании и Германии в 2025 году также прогнозируется чистый отток миллионеров.