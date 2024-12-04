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Над Якутией астероид пролетел и попал на видео

04 декабря 2024 06:41
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В Якутии жители наблюдали падение астероида, пишет ТАСС.

В лаборатории оптики атмосферы Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера Сибирского отделения РАН рассказали, что падение метеора произошло в 110 км западнее Олекминска, в 200 км восточнее Ленска, в 250 км южнее Сунтара. У жителей данных населенных пунктов была возможность видеть падение астероида. Этому благоприятствовали погодные условия: отсутствие облаков, без облаков, высокая степень прозрачности атмосферы.

Падение астероида не привело к повреждениям объектов, пострадавших также нет.

# Природные явления

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