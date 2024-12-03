Парламент Республики Корея инциировал импичмент президента

В связи с объявлением чрезвычайного военного положения в Республике Корея Министерство иностранных дел Беларуси просит наших соотечественников, которые находятся в стране, сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и требования властей, а также воздержаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в случае попадания в экстремальные обстоятельства белорусам рекомендовано обращаться в наше посольство в Сеуле.

События в Южной Корее разворачиваются стремительно. Ранее глава республики объявил о введении чрезвычайного военного положения в стране, обвинив оппозицию в контроле над Национальным собранием, симпатиях к КНДР и антигосударственной деятельности.