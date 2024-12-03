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Парламент Республики Корея инциировал импичмент президента

03 декабря 2024 20:49
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В связи с объявлением чрезвычайного военного положения в Республике Корея Министерство иностранных дел Беларуси просит наших соотечественников, которые находятся в стране, сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и требования властей, а также воздержаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в случае попадания в экстремальные обстоятельства белорусам рекомендовано обращаться в наше посольство в Сеуле.

События в Южной Корее разворачиваются стремительно. Ранее глава республики объявил о введении чрезвычайного военного положения в стране, обвинив оппозицию в контроле над Национальным собранием, симпатиях к КНДР и антигосударственной деятельности.

Парламент Республики Корея инциировал импичмент президента-2

Появление на улицах Сеула военных спровоцировало массовые волнения. Несмотря на запрет проведения собраний и забастовок, жители все равно вышли на улицы. Произошли столкновения с правоохранителями. Армия пыталась заблокировать работу парламента, но депутаты провели внеочередную сессию, признав недействительным военное положение, а также инициировали процедуру импичмента президенту. Реакции от главы государства пока не последовало. Но, согласно национальному законодательству, он обязан выполнить решение парламента.

# Беларусь-Корея # МИД Беларуси

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