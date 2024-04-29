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Великобритания планирует разработку гиперзвуковой крылатой ракеты

29 апреля 2024 06:40
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Великобритания к концу десятилетия планирует оснастить Вооруженные силы гиперзвуковой крылатой ракетой собственного производства. Об этом указывают местные СМИ со ссылкой на оборонное ведомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания планирует разработку гиперзвуковой крылатой ракеты-1

Отмечается, что проект стал основной целью для военных. Для этого правительство увеличит бюджет Министерства обороны на 75 миллиардов фунтов в течение следующих 6 лет. Пока план находится в стадии разработки, также неизвестно, какие войска будут использовать ракету. Предполагается, что она будет протестирована королевскими ВВС либо военно-морским флотом.

# Вооруженные силы # Новости Великобритании

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