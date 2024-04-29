Израиль ведёт подготовку к операции на юге сектора Газа

Израиль ведет подготовку к полномасштабной операции в секторе Газа. Об этом заявил глава Минобороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ планирует полностью взять под контроль центральную часть анклава, а также город Рафах на юге. Основной целью также является полная ликвидация в регионе боевиков ХАМАС.

Правительство Израиля сейчас поставило на первый план полный захват сектора, так как многие жители недовольны затянувшимся конфликтом и захватом большого количества заложников. Демонстранты уже несколько месяцев призывают власти Израиля добиться освобождения заложников в секторе Газа.