Прямой эфир

Израиль ведёт подготовку к операции на юге сектора Газа

29 апреля 2024 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Израиль ведет подготовку к полномасштабной операции в секторе Газа. Об этом заявил глава Минобороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль ведёт подготовку к операции на юге сектора Газа-1

ЦАХАЛ планирует полностью взять под контроль центральную часть анклава, а также город Рафах на юге. Основной целью также является полная ликвидация в регионе боевиков ХАМАС.

Правительство Израиля сейчас поставило на первый план полный захват сектора, так как многие жители недовольны затянувшимся конфликтом и захватом большого количества заложников. Демонстранты уже несколько месяцев призывают власти Израиля добиться освобождения заложников в секторе Газа.

# Палестина-Израиль # Новости Израиля

Другие новости рубрики

Все новости
Сенатор РФ: позиции в мире поменяются не после выборов в США, а благодаря позиции России и Беларуси
28 апреля 2024 19:39

Сенатор РФ: позиции в мире поменяются не после выборов в США, а благодаря позиции России и Беларуси

«Люди голосуют не телевизором, а холодильником». Чего ждать от выборов в Европарламент?
28 апреля 2024 19:29

«Люди голосуют не телевизором, а холодильником». Чего ждать от выборов в Европарламент?

Во Франции на антиправительственные митинги вышли сторонники партии «Патриоты»
28 апреля 2024 13:50

Во Франции на антиправительственные митинги вышли сторонники партии «Патриоты»

Спилберг работает над стратегией предвыборной кампании Байдена
28 апреля 2024 12:44

Спилберг работает над стратегией предвыборной кампании Байдена

Washington Post: Зеленский занижает потери ВСУ из-за мобилизации
28 апреля 2024 12:33

Washington Post: Зеленский занижает потери ВСУ из-за мобилизации

Pais: ВС России совершили качественный скачок и имеют более сильную армию
28 апреля 2024 12:28

Pais: ВС России совершили качественный скачок и имеют более сильную армию

Захоронения мирных жителей со следами пыток найдены в Авдеевке
28 апреля 2024 12:20

Захоронения мирных жителей со следами пыток найдены в Авдеевке

Российская армия взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР
28 апреля 2024 12:15

Российская армия взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР

В Казахстане опровергли информацию о продаже военных самолетов ВСУ
28 апреля 2024 12:09

В Казахстане опровергли информацию о продаже военных самолетов ВСУ

Захарова: РФ не уступит новые территории в обмен на замороженные активы
28 апреля 2024 12:02

Захарова: РФ не уступит новые территории в обмен на замороженные активы

В Швеции произошло очередное сожжение Корана
28 апреля 2024 11:57

В Швеции произошло очередное сожжение Корана

Минобороны РФ: за ночь силы ПВО сбили 17 БПЛА ВСУ в четырех регионах
28 апреля 2024 11:51

Минобороны РФ: за ночь силы ПВО сбили 17 БПЛА ВСУ в четырех регионах