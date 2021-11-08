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В литовском центре приёма беженцев протестуют нелегальные мигранты. Полиция закрывает людей машинами

08 ноября 2021 18:12
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В литовской Рукле в центре приема беженцев проходит акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В литовском центре приёма беженцев протестуют нелегальные мигранты. Полиция закрывает людей машинами-1

Пограничники не подпускают журналистов к беженцам, но издали можно услышать, как они кричат: «Свобода!» Некоторые держат плакаты с изображениями флагов Литвы и ЕС. Полиция пыталась перекрыть машинами мигрантов так, чтобы их не было видно, а сами нелегалы не имели возможности пообщаться с репортерами. По сообщениям очевидцев, беженцы ведут себя шумно, свистят, слышны детские крики. Они требуют выпустить их и дать возможность уехать в Германию и другие страны ЕС, где живут их родственники.

В литовском центре приёма беженцев протестуют нелегальные мигранты. Полиция закрывает людей машинами-4

Накануне в Вильнюсе прошла акция в защиту мигрантов. Сотни людей вышли на улицы города с лозунгами «Литва может быть гостеприимной» и «Просить убежища не преступление». Демонстранты требовали прекратить принудительную высылку мигрантов, а также создать им условия для подачи прошения об убежище.

# Беженцы # Фотофакт

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