В литовском центре приёма беженцев протестуют нелегальные мигранты. Полиция закрывает людей машинами

Пограничники не подпускают журналистов к беженцам, но издали можно услышать, как они кричат: «Свобода!» Некоторые держат плакаты с изображениями флагов Литвы и ЕС. Полиция пыталась перекрыть машинами мигрантов так, чтобы их не было видно, а сами нелегалы не имели возможности пообщаться с репортерами. По сообщениям очевидцев, беженцы ведут себя шумно, свистят, слышны детские крики. Они требуют выпустить их и дать возможность уехать в Германию и другие страны ЕС, где живут их родственники.