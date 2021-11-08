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В Грузии с 1 декабря в общественных местах можно будет находиться только с зелёным паспортом

08 ноября 2021 13:44
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Новости Грузии. С 1 декабря в Грузии введут зеленые паспорта для посещения общественных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Грузии с 1 декабря в общественных местах можно будет находиться только с зелёным паспортом-1

С таким заявлением выступил глава правительства. По его словам, человек сможет получить такой паспорт, если пройдет полный курс вакцинации или сделает ПЦР-тест, выполненный в течение 72 часов. Также подойдет 24-часовой тест на антиген или подтверждающий документ о перенесенном заболевании. Нововведение касается не только граждан Грузии, но и иностранцев, прибывающих в страну.  

# Коронавирус # Фотофакт

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