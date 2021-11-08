В Грузии с 1 декабря в общественных местах можно будет находиться только с зелёным паспортом

С таким заявлением выступил глава правительства. По его словам, человек сможет получить такой паспорт, если пройдет полный курс вакцинации или сделает ПЦР-тест, выполненный в течение 72 часов. Также подойдет 24-часовой тест на антиген или подтверждающий документ о перенесенном заболевании. Нововведение касается не только граждан Грузии, но и иностранцев, прибывающих в страну.