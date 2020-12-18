Всем ли контактам делают тест на коронавирус?

Ольга Есманчик, главврач 39-й городской клинической поликлиники Минска: Если это бессимптомный контакт, тест не делают. Если появляются симптомы, то тогда уже лечащий врач определяет, какой вид диагностики нужно провести пациенту.

Ольга Есманчик:

В первую волну, когда был испуг и шок от того, что мы столкнулись с проблемой, о которой мы ничего не знали, белорусы были вообще идеальны в своем понимании использования средств индивидуальной защиты, социального дистанцирования, минимизации посещения объектов массового посещения.

Вместе с тем сейчас мы, наверное, как и все люди, адаптировались, уровень страха немножечко снизился. Но необходимо помнить, что все это в совокупности привело к тому, что вторая волна оказалась значительно больше, чем первая. Сейчас, после введения масочного режима, и вообще можно говорить, я думаю, что введение масочного режима несколько позволило нам сегодня стабилизировать и чуть-чуть начать снижать уровень заболеваемости COVID-19. И это все-таки большой плюс, и уже даже в общественном транспорте, в общественных местах люди стали использовать маски.