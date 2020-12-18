Всем ли контактам делают тест на коронавирус?

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси выявлено 1 917 новых случаев COVID-19, выписаны – 1 919 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За сутки в Беларуси выявлено 1 917 новых случаев COVID-19, выписаны – 1 919 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Обязательно ли контактам делают тест на COVID-19?
Ольга Есманчик, главврач 39-й городской клинической поликлиники Минска:
Если это бессимптомный контакт, тест не делают. Если появляются симптомы, то тогда уже лечащий врач определяет, какой вид диагностики нужно провести пациенту.
Что делать, если поднялась температура или есть симптомы коронавируса? Рассказывает врач
Виктория Ходосок:
Вы ходите в магазины, ездите в общественном транспорте. Как оцениваете, белорусы ответственно подошли к вопросу ношения масок?
Ольга Есманчик:
В первую волну, когда был испуг и шок от того, что мы столкнулись с проблемой, о которой мы ничего не знали, белорусы были вообще идеальны в своем понимании использования средств индивидуальной защиты, социального дистанцирования, минимизации посещения объектов массового посещения.
Вместе с тем сейчас мы, наверное, как и все люди, адаптировались, уровень страха немножечко снизился. Но необходимо помнить, что все это в совокупности привело к тому, что вторая волна оказалась значительно больше, чем первая. Сейчас, после введения масочного режима, и вообще можно говорить, я думаю, что введение масочного режима несколько позволило нам сегодня стабилизировать и чуть-чуть начать снижать уровень заболеваемости COVID-19. И это все-таки большой плюс, и уже даже в общественном транспорте, в общественных местах люди стали использовать маски.