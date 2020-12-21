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Совет ЕС созывает экстренное совещание в связи с новой мутацией коронавируса

21 декабря 2020 08:49
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Совет ЕС 21 декабря созывает в Брюсселе экстренное совещание, посвященное выработке антикризисных механизмов в связи с обнаружением нового штамма COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он может быть заразнее на 70 %.

Совет ЕС созывает экстренное совещание в связи с новой мутацией коронавируса-1

По данным ВОЗ, вирус, который мутировал, уже выявили в Великобритании, Дании, Нидерландах, Австралии, Италии и ЮАР. Более 20 стран экстренно закрыли транспортное сообщение с Соединенным Королевством.

Совет ЕС созывает экстренное совещание в связи с новой мутацией коронавируса-4

В Лондоне и на юго-востоке страны фактически введен локдаун: не работают магазины (за исключением продовольственных), спортзалы, парикмахерские. Британцы массово покидают столицу. На вокзалах и в аэропортах скопилось огромное количество пассажиров.

Совет ЕС созывает экстренное совещание в связи с новой мутацией коронавируса-7

Тем временем на улицы Лондона продолжают выходить недовольные антиковидными ограничениями. Накануне митинг завершился столкновениями с полицией. Задержаны около 30 человек.

# Коронавирус # Фотофакт

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