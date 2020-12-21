Совет ЕС созывает экстренное совещание в связи с новой мутацией коронавируса

Совет ЕС 21 декабря созывает в Брюсселе экстренное совещание, посвященное выработке антикризисных механизмов в связи с обнаружением нового штамма COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он может быть заразнее на 70 %.

По данным ВОЗ, вирус, который мутировал, уже выявили в Великобритании, Дании, Нидерландах, Австралии, Италии и ЮАР. Более 20 стран экстренно закрыли транспортное сообщение с Соединенным Королевством.

В Лондоне и на юго-востоке страны фактически введен локдаун: не работают магазины (за исключением продовольственных), спортзалы, парикмахерские. Британцы массово покидают столицу. На вокзалах и в аэропортах скопилось огромное количество пассажиров.