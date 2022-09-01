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Великобритания из-за кризиса готова обратиться к МВФ за срочной помощью

01 сентября 2022 09:13
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Новости Великобритании. Великобритания готова обратиться к Международному валютному фонду за срочной помощью из-за бедственного положения в экономике. Это громкое заявление опубликовали крупнейшие английские СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания из-за кризиса готова обратиться к МВФ за срочной помощью-1

Из-за недальновидной политики правительства королевство рискует столкнуться с нищетой, политической нестабильностью, распадом страны и финансовым крахом. Чтобы этот мрачный сценарий не воплотился в реальность, власти вынуждены будут просить кредит у МВФ.

Нынешнюю ситуацию эксперты сравнили с периодом Великой депрессии начала 1930 годов. Из-за экономического кризиса и инфляции рост стоимости жизни ударил по миллионам британцев. Прогнозируется социальный взрыв, симптомы которого видны уже сейчас. По стране прокатилась волна забастовок, на которые выходят железнодорожники, юристы, сотрудники авиакомпаний и многие другие.

# Экономический кризис # Новости Бразилии # Фотофакт

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