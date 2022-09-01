Латвийские учителя угрожают выйти на забастовку

Новости Латвии. Начало учебного года латвийские педагоги решили отметить массовой акцией протеста. Профсоюз работников образования объявил ультиматум правительству. Если в течение ближайших нескольких недель не будет сбалансирована нагрузка на учителей и они не увидят план повышения зарплат, быть забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока переговоры ни к чему не привели. Впрочем, навстречу педагогам власти вряд ли пойдут. Чтобы выполнить главное требование учителей, понадобятся миллионы евро. При нынешней экономической ситуации это вряд ли возможно, что косвенно подтвердил премьер Латвии. Он заявил, что договариваться с учителями надо, но принимать решения, которые могут повлиять на бюджет, не стоит.