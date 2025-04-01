Вблизи столицы Малайзии начался страшный пожар после утечки топлива на газопроводе

Вблизи столицы Малайзии разгорелся страшный пожар после утечки топлива на газопроводе. В результате инцидента пострадали минимум 30 человек, шесть из которых получили серьезные ожоги и были госпитализированы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огромный огненный столб высотой полтора километра прорвался через крышу газопровода, после чего огонь быстро распространился по объекту и перекинулся на соседние жилые дома. В зданиях, охваченных пламенем, находятся люди, и пожарные продолжают проводить спасательные операции, стремясь предотвратить дальнейшее возгорание. Малайзийская энергетическая компания заявила, что близлежащие автозаправочные станции не затронуты, трубопровод изолирован и все заинтересованные стороны проинформированы.