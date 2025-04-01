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Белорус Шарагович в серии буллитов принес «Калгари» победу в матче НХЛ

01 апреля 2025 07:51
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«Калгари» одержал победу в матче НХЛ благодаря игре Егора Шаранговича. Игра с «Колорадо» закончилась в серии буллитов, где решающий гол забил белорусский нападающий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

Белорус Шарагович в серии буллитов принес «Калгари» победу в матче НХЛ-1

Фото: pixabay

Окончательный счет - 3:2. На счету Шаранговича 25 очков (13 голов + 12 передач) в 64 матчах сезона.

Следующий матч «Колорадо» проведет на выезде против «Юты».

# Хоккей

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