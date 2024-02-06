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В Лос-Анджелесе за день выпало около половины годовой нормы осадков

06 февраля 2024 13:51
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Как минимум три человека погибли во время мощного тропического шторма «Хилари», который обрушился на Западное побережье США. Он принес с собой ураганный ветер и сильные ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лос-Анджелесе за день выпало около половины годовой нормы осадков-1

В Калифорнии без электричества остались около 700 тысяч человек. Из-за непогоды в аэропортах было отменено более 350 и перенесено около 1,5 тысячи авиарейсов. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение в восьми округах.

Больше всего от непогоды пострадал Лос-Анджелес. Там за день выпало около половины годовой нормы осадков. Вызванные ливнями оползни повредили более 30 домов. Улицы города покрыты водой, обломками зданий и упавшими деревьями. Непогода будет бушевать до завтра. Сохраняется высокий риск новых оползней и наводнений.

# Природные катаклизмы # Новости США

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