Глава Евросовета Мишель: без помощи ЕС Украина будет воевать водяными пистолетами

Во время пленарного заседания Европарламента, на котором обсуждалась тема помощи Украине, глава Евросовета Шарль Мишель высказал опасения, что без помощи ЕС Украина будет вынуждена воевать с помощью водяных пистолетов. Об этом пишет РИА Новости. При этом ряд депутатов ЕП высказались против поставки оружия Киеву.

«Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?» – задался вопросом глава Евросовета.

Ранее Россия отправила странам НАТО ноту по поводу поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что любые поставки оружия для Украины становятся законной целью для России. По словам Лаврова, США и НАТО принимают самое непосредственное участие в украинском конфликте, включая поставку оружия и подготовку военных.