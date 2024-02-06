Прямой эфир

Глава Евросовета Мишель: без помощи ЕС Украина будет воевать водяными пистолетами

06 февраля 2024 15:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во время пленарного заседания Европарламента, на котором обсуждалась тема помощи Украине, глава Евросовета Шарль Мишель высказал опасения, что без помощи ЕС Украина будет вынуждена воевать с помощью водяных пистолетов. Об этом пишет РИА Новости. При этом ряд депутатов ЕП высказались против поставки оружия Киеву.

«Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?» – задался вопросом глава Евросовета.

Ранее Россия отправила странам НАТО ноту по поводу поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что любые поставки оружия для Украины становятся законной целью для России. По словам Лаврова, США и НАТО принимают самое непосредственное участие в украинском конфликте, включая поставку оружия и подготовку военных.

# Международная политика # Шарль Мишель

Другие новости рубрики

Все новости
SZ: Швеция останавливает расследование по «Северным потокам»
06 февраля 2024 13:54

SZ: Швеция останавливает расследование по «Северным потокам»

В Лос-Анджелесе за день выпало около половины годовой нормы осадков
06 февраля 2024 13:51

В Лос-Анджелесе за день выпало около половины годовой нормы осадков

«Протест будет продолжаться». Фермеров возмущает аграрная политика ЕС
06 февраля 2024 13:40

«Протест будет продолжаться». Фермеров возмущает аграрная политика ЕС