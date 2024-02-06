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SZ: Швеция останавливает расследование по «Северным потокам»

06 февраля 2024 13:54
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Шведская прокуратура собирается объявить о конце расследования по делу о взрывах на газопроводе «Северный поток». Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники и результаты совместного расследования с NDR, WDR и Zeit, пишет РИА Новости.

В ближайшее время прокурор Матс Люнгквист выступит с сообщением о завершении расследования. Это решение не влияет на немецкое следствие, которое может получить доказательства из Швеции. Взрывы на газопроводах Nord Stream и Nord Stream 2 прогремели 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключили возможность диверсии.

Генпрокуратура России начала проверку по факту акта о международном терроризме. По мнению Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводами заложили аквалангисты ВМС США, а норвежцы привели ее в действие спустя три месяца. В западных СМИ указывают на возможную причастность к этим терактам Украины и Польши.

# Международная политика

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