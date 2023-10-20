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Вашингтон продолжит поддерживать и Украину, и Израиль – Байден

20 октября 2023 08:37
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Байден заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины. При этом американский Президент отметил, что финансовую помощь стране готовы оказывать и республиканцы, и демократы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон продолжит поддерживать и Украину, и Израиль – Байден-1

С начала СВО Штаты уже потратили на Украину порядка 90 миллиардов евро. Деньги, по всей видимости, не последние. Поддерживать Вашингтон продолжает и Израиль. Недавно Байден прилетел на встречу с премьером этой страны, где сделал ряд громких заявлений. Одно из них касалось финансовой стороны вопроса. «Мы не имеем права оставить Украину и Израиль», – отметил глава Белого дома.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Зеленский # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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