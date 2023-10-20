Вашингтон продолжит поддерживать и Украину, и Израиль – Байден

Байден заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины. При этом американский Президент отметил, что финансовую помощь стране готовы оказывать и республиканцы, и демократы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала СВО Штаты уже потратили на Украину порядка 90 миллиардов евро. Деньги, по всей видимости, не последние. Поддерживать Вашингтон продолжает и Израиль. Недавно Байден прилетел на встречу с премьером этой страны, где сделал ряд громких заявлений. Одно из них касалось финансовой стороны вопроса. «Мы не имеем права оставить Украину и Израиль», – отметил глава Белого дома.