Вашингтон недоволен предложением Ирана об урегулировании конфликта

Президент США недоволен последним предложением Ирана по прекращению войны. Это ослабило надежды на урегулирование двухмесячного конфликта, который унес тысячи жизней и привел к мировому энергетическому кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иранская сторона предложила сначала урегулировать кризис вокруг Ормузского пролива, и только потом приступать к переговорам по ядерной программе. Как сообщили в администрации Белого дома, Дональд Трамп не отклонил предложение, но ясно дал понять, что Тегеран не ведет переговоры добросовестно и не готов выполнить главное требование, которое заключалось в прекращении обогащения урана и отказе от разработки ядерного оружия.

При этом американская сторона продолжит переговоры с Ираном и представит свои предложения в ближайшие дни. Ранее Трамп пригрозил возобновить атаки на Иран, если сочтет переговоры об окончании войны неэффективными. Однако в администрации президента США уверены, что этого не произойдет так как Америка хочет положить конец войне, которая привела к росту цен на энергоносители в мире.