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В Швеции начались крупнейшие военные учения «Аврора-26»

28 апреля 2026 06:49
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На юге Швеции стартовали самые масштабные национальные маневры «Аврора-26» с участием 18 тысяч военнослужащих. В учениях задействованы страны НАТО, а также представители Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции начались крупнейшие военные учения «Аврора-26»-2

Мероприятия продлятся до 13 мая, основные действия развернутся на острове Готланд и в акватории Балтийского моря. По заявлению командования, отрабатывается защита шведской территории и коллективная оборона Альянса – особое внимание уделено стратегически важным районам.

# НАТО

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