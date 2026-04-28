В Швеции начались крупнейшие военные учения «Аврора-26»

На юге Швеции стартовали самые масштабные национальные маневры «Аврора-26» с участием 18 тысяч военнослужащих. В учениях задействованы страны НАТО, а также представители Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На юге Швеции стартовали самые масштабные национальные маневры «Аврора-26» с участием 18 тысяч военнослужащих. В учениях задействованы страны НАТО, а также представители Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятия продлятся до 13 мая, основные действия развернутся на острове Готланд и в акватории Балтийского моря. По заявлению командования, отрабатывается защита шведской территории и коллективная оборона Альянса – особое внимание уделено стратегически важным районам.