Китайский город Циньчжоу накрыли рекордные ливни: за 8 часов выпало 273 миллиметра осадков – в три раза выше порога экстремального шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За один час уровень осадков достиг 160 миллиметров, что почти соответствует мировому рекорду. Апрельские максимумы для региона побиты. Стихия принесла разрушительные последствия: улицы превратились в бурные реки, движение машин парализовано, десятки автомобилей оказались под водой.