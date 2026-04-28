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Китайский город Циньчжоу накрыли рекордные ливни

28 апреля 2026 06:50
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Китайский город Циньчжоу накрыли рекордные ливни: за 8 часов выпало 273 миллиметра осадков – в три раза выше порога экстремального шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский город Циньчжоу накрыли рекордные ливни-2

За один час уровень осадков достиг 160 миллиметров, что почти соответствует мировому рекорду. Апрельские максимумы для региона побиты. Стихия принесла разрушительные последствия: улицы превратились в бурные реки, движение машин парализовано, десятки автомобилей оказались под водой.

# Китай

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