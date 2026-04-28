Туризм Кубы переживает самый глубокий спад за десятилетие

Туризм – одна из опор кубинской экономики – переживает самый глубокий спад за десятилетие. Санкции США, хронический дефицит топлива и системный экономический кризис резко сократили поток иностранных гостей. Еще недавно Куба принимала более четырех миллионов туристов в год, обеспечивая бюджету свыше 2,5 миллиарда долларов. Сектор поддерживал тысячи рабочих мест и частный бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потепление отношений с США при администрации Обамы давало импульс: круизные лайнеры, новые авиамаршруты, рост частного сектора. Но после ужесточения санкций и пандемии экономика острова потеряла один из главных источников валюты. В 2025 году Кубу посетили лишь около 1 миллиона 600 тысяч туристов. Авиакомпании сокращают рейсы, агентства закрывают направления, тысячи работников уходят из отрасли. Это снижает качество услуг и ускоряет падение.

Хосе Луис Перельо, эксперт по туризму:

Спад начался в 2019 году. Санкции, COVID-19, энергетический кризис – все это создало потерянное десятилетие для туризма. Дефицит топлива, перебои с энергией напрямую бьют по отрасли.

Многие новые отели простаивают. Санкции, включая ограничения на поставки топлива, привели к отменам рейсов из Канады, Испании, Мексики и России. Эксперты не ожидают возвращения к трехмиллионному уровню в ближайшие годы. Власти пытаются удержать интерес к острову: майская Международная туристическая ярмарка пройдет в гибридном формате – в том числе онлайн. Куба делает ставку на пляжный отдых, культурные маршруты и привлечение инвестиций из Китая. И несмотря на глубокий спад, аналитики рынка уверены: при восстановлении энергетики и смягчении внешнего давления сектор способен выйти из кризиса.