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В Берлине отключили подсветку исторических зданий

15 августа 2022 13:34
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Новости Германии. В Берлине в целях экономии отключили подсветку более 100 исторических зданий. Ночью будут освещаться лишь несколько мемориалов, в частности павшим советским воинам в парке Тиргартен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине отключили подсветку исторических зданий-1

Также власти немецкой столицы решили, что в любое время суток должны быть видны государственные флаги перед офисом бургомистра Берлина и Сенатом. Правда, пока непонятно, стоило ли наносить удар по туристическому имиджу города. По подсчетам специалистов, экономия составит всего ничего, а именно 40 тысяч евро в год. Но, похоже, в условиях тяжелого кризиса и это большие деньги.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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