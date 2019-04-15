«Ваше творчество делает жизнь людей духовно богаче». Александр Лукашенко поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Новости России. И миллион алых роз для Примадонны. Алле Пугачевой 15 апреля исполняется 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Она не раз «прощалась» с поклонниками и твердо заявляла, что больше не появится на сцене. Но жить без музыки и вне сцены у женщины, которая поёт, видимо, не получается.
С юбилеем народную артистку СССР поздравил Александр Лукашенко.
«Благодаря гармоничному сочетанию многогранного таланта и высокого профессионального мастерства Вы являетесь одной из самых ярких звезд в истории эстрадного искусства.
Ваше творчество, наполненное особым душевным теплом и глубоким смыслом, делает жизнь людей духовно богаче, находит живой отклик в сердцах многочисленных поклонников по всему миру. Подтверждение тому – неизменный зрительский интерес к каждому концерту с Вашим участием».
Вот уже полвека Алла Борисовна радует миллионы поклонников, оставаясь верной себе и сцене: яркой, в чем-то эпатажной и искренней певицей. Пугачева стала крёстной для десятков новых имён, но все они так и остались в тени великой исполнительницы.
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