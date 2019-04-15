«Ваше творчество делает жизнь людей духовно богаче». Александр Лукашенко поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Новости России. И миллион алых роз для Примадонны. Алле Пугачевой 15 апреля исполняется 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихи, открытки и Пугачёва в пижамке. Аллу Борисовну трогательно поздравили её дети Она не раз «прощалась» с поклонниками и твердо заявляла, что больше не появится на сцене. Но жить без музыки и вне сцены у женщины, которая поёт, видимо, не получается.

С юбилеем народную артистку СССР поздравил Александр Лукашенко. «Благодаря гармоничному сочетанию многогранного таланта и высокого профессионального мастерства Вы являетесь одной из самых ярких звезд в истории эстрадного искусства. Ваше творчество, наполненное особым душевным теплом и глубоким смыслом, делает жизнь людей духовно богаче, находит живой отклик в сердцах многочисленных поклонников по всему миру. Подтверждение тому – неизменный зрительский интерес к каждому концерту с Вашим участием».