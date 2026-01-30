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Варшава подписала контракт на поставку систем защиты от дронов стоимостью более 4 млрд евро

30 января 2026 17:08
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Для некоторых стран вопросы развития экономики с благими целями стоят далеко не на первых местах. У Польши новая национальная идея – быть самым вооруженным дилером в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 января Варшава подписала контракт на поставку систем защиты от дронов стоимостью чуть более 4 миллиардов евро.

Параллельно в стране налаживается производство южнокорейских ракетных систем. Полякам их нужно 300 штук, а заодно и всему Альянсу. Первый оптовый покупатель Норвегия уже выложила 2 миллиарда евро за партию. 

И пока польские налогоплательщики осваивают новую статью расходов (почти 5 % ВВП на оборону, что делает страну абсолютным чемпионом НАТО по милитаризации), министр иностранных дел генерирует новые абсурдные инициативы.

Вместо толковой армии, Сикорский предлагает Евросоюзу сколотить некий «Европейский легион». Бригаду, которая, как тут же честно признается, «не сдержит врага», но продолжит поддерживать в европейском обществе состояние осажденной крепости.

# Новости Польши

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