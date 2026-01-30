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Премьер Франции принял бюджет страны на 2026 год в обход парламента

30 января 2026 13:39
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Во Франции обострился политический кризис. Премьер-министр Себастьен Лекорню, используя статью Конституции, принял бюджет страны без согласования в парламенте. Решение главы кабмина вызвало недовольство ряда политических сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Франции принял бюджет страны на 2026 год в обход парламента-2

Так, представители крайне левой партии «Непокоренная Франция» заявили, что вынесут очередной вотум недоверия правительству. Депутаты парламента рассмотрят его уже 2 февраля. Но премьер-министру к такому повороту событий не привыкать. Это уже пятая попытка распустить кабмин за последние 10 дней.

В январе Лекорню дважды прибегал к статье Конституции для утверждения доходной и расходной частей бюджета на 2026-й. После этого прошли голосования по четырем вотумам недоверия. Однако они были отклонены. Ожидается, что и нынешняя инициатива партии «Непокоренная Франция» также провалится в парламенте. 

# Новости Франции

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