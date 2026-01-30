Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после скандала с исполнением «Лебединого озера» украинскими артистами Киеву надо идти до конца и запретить таблицу Менделеева. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметил, что скандал вокруг произведений Чайковского возможен только в Украине, где после 2014 года власти ведут борьбу со всем русским.

Принятые законы в Украине ограничивают использование русского языка, при этом другим национальным меньшинствам предоставляются привилегии. По данным международных организаций, русскоязычное население сталкивается с дискриминацией. Например, как сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека в марте 2024 года, русскоговорящее меньшинство в Украине подвергается дискриминационному обращению по отношению к языковым меньшинствам, говорящим на языке одной из стран ЕС.

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