Немцам придётся доплачивать за газ? Вот что сообщили в Минэкономики

Новости Германии. В Германии введут дополнительную плату за пользование газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О какой сумме идет речь, пока неизвестно. Министерство экономики обещало сообщить о размере сбора до конца августа.

Но уже известно, что платежи будут введены с 1 октября и будут действовать до марта 2023 года. Введение платы позволит поставщикам переложить на потребителей возросшие затраты на топливо. В Германии около половины домохозяйств пользуются газом для отопления жилищ.