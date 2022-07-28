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Немцам придётся доплачивать за газ? Вот что сообщили в Минэкономики

28 июля 2022 13:24
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Новости Германии. В Германии введут дополнительную плату за пользование газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О какой сумме идет речь, пока неизвестно. Министерство экономики обещало сообщить о размере сбора до конца августа.  

Немцам придётся доплачивать за газ? Вот что сообщили в Минэкономики-1

Но уже известно, что платежи будут введены с 1 октября и будут действовать до марта 2023 года. Введение платы позволит поставщикам переложить на потребителей возросшие затраты на топливо. В Германии около половины домохозяйств пользуются газом для отопления жилищ.  

# Газ # Новости Германии # Фотофакт

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