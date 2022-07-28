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Отчёт Минфина Австралии напугал правительство – теперь там хотят разработать план экстренных действий

28 июля 2022 11:03
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Новости Австралии. Правительство Австралии намерено разработать план экстренных действий по выходу из сложной экономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Отчёт Минфина Австралии напугал правительство – теперь там хотят разработать план экстренных действий-1

Причиной послужил отчет Минфина, согласно которому инфляции в стране вырастет почти в два раза, превысив 7 % вместо ожидаемых 4 %. За месяц цены в среднем выросли на 2 %. Больше всего подорожало автомобильное топливо. За год его стоимость выросла более чем на 30 %. На 7,3 % стали дороже овощи. Повысится и уровень безработицы – за 1,5 года она может достичь 4 % процентов. Как было сказано в отчете, эта ситуация представляют собой большую проблему, которая возникает раз в поколение.  

# Экономический кризис # Новости Австралии # Фотофакт

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