Отчёт Минфина Австралии напугал правительство – теперь там хотят разработать план экстренных действий

Причиной послужил отчет Минфина, согласно которому инфляции в стране вырастет почти в два раза, превысив 7 % вместо ожидаемых 4 %. За месяц цены в среднем выросли на 2 %. Больше всего подорожало автомобильное топливо. За год его стоимость выросла более чем на 30 %. На 7,3 % стали дороже овощи. Повысится и уровень безработицы – за 1,5 года она может достичь 4 % процентов. Как было сказано в отчете, эта ситуация представляют собой большую проблему, которая возникает раз в поколение.