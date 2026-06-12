Варшава назвала условия для начала обсуждения членства Киева в ЕС

Варшаве не нужно одобрять вступление Киева в Евросоюз, пока Украиной не будут выполнены все условия Польши, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикера сейма Польши Кшиштофа Босака.

Босак высказался после появления слухов о переговорах Киева и Варшавы. Он акцентировал внимание, что Киев должен отречься от бандеровской идеологии, уважать права польского меньшинства в Украине и ввести послабления для промышленности. И это может стать предпосылками к тому, чтобы Варшава начала рассматривать данный вопрос.

Фото: Pinterest