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На параде в КНДР показали межконтинентальные баллистические ракеты

09 февраля 2023 19:51
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Новости Северной Кореи. Северная Корея показала свои тактические ядерные силы. Межконтинентальные баллистические ракеты стали частью военного парада в Пхеньяне по случаю 75-летия основания Корейской народной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На параде в КНДР показали межконтинентальные баллистические ракеты-1

По мнению экспертов, это доказывает величайший ударный потенциал страны, поскольку их ядерные боеголовки могут поразить почти любую точку мира. Кроме того, на военном параде были представлены и тактические ядерные установки. Известно, что вместе с Ким Чен Ыном на параде присутствовала и его дочь, которая в последнее время часто сопровождает отца на всех важных мероприятиях. По этой причине эксперты пророчат ей руководящую роль в КНДР.

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# Оружие и боеприпасы # Ким Чен Ын # Ким Чжу Э # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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