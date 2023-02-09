На параде в КНДР показали межконтинентальные баллистические ракеты

Новости Северной Кореи. Северная Корея показала свои тактические ядерные силы. Межконтинентальные баллистические ракеты стали частью военного парада в Пхеньяне по случаю 75-летия основания Корейской народной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, это доказывает величайший ударный потенциал страны, поскольку их ядерные боеголовки могут поразить почти любую точку мира. Кроме того, на военном параде были представлены и тактические ядерные установки. Известно, что вместе с Ким Чен Ыном на параде присутствовала и его дочь, которая в последнее время часто сопровождает отца на всех важных мероприятиях. По этой причине эксперты пророчат ей руководящую роль в КНДР.