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Неопознанный объект со стороны Украины нарушил воздушное пространство Польши

29 декабря 2023 13:57
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А сейчас в Варшаве настоящий переполох. Срочное совещание с военным руководством страны из-за нарушения воздушного пространства Польши со стороны Украины собирает президент Дуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неопознанный объект со стороны Украины нарушил воздушное пространство Польши-1

С момента пересечения границы до исчезновения сигнала неопознанный объект наблюдался радарами системы ПВО. Предполагается, что он упал возле города Грубешува. Все это произошло в 15:00 по минскому времени. В связи с инцидентом польское оперативное командование мобилизовало имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В поисках обломков участвуют военные и полиция. Напомним, что осенью прошлого года, украинская ракета, сбившаяся с курса, привела к гибели двух человек в районе Пшеводува.

# Международная политика

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