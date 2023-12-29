Неопознанный объект со стороны Украины нарушил воздушное пространство Польши

А сейчас в Варшаве настоящий переполох. Срочное совещание с военным руководством страны из-за нарушения воздушного пространства Польши со стороны Украины собирает президент Дуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента пересечения границы до исчезновения сигнала неопознанный объект наблюдался радарами системы ПВО. Предполагается, что он упал возле города Грубешува. Все это произошло в 15:00 по минскому времени. В связи с инцидентом польское оперативное командование мобилизовало имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В поисках обломков участвуют военные и полиция. Напомним, что осенью прошлого года, украинская ракета, сбившаяся с курса, привела к гибели двух человек в районе Пшеводува.