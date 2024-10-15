Вандалы расписали краской мемориал советским воинам в Болгарии

Они отдали жизни ради того, чтобы нынешнее, и не только, поколение жило под мирным небом. Хулиганы расписали мемориал краской. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, откололи голову. Возмущенные жители болгарской столицы потребовали провести тщательное расследование инцидента и во что бы то ни стало найти виновных и наказать. К сожалению, это далеко не первое нападение на этот памятник. Несколько лет назад неизвестные изрисовали его фашистскими символами.