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Вандалы расписали краской мемориал советским воинам в Болгарии

15 октября 2024 13:42
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Ничем не оправданный акт вандализма произошел в Болгарии. В Софии неизвестные осквернили памятник на братской могиле советских воинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вандалы расписали краской мемориал советским воинам в Болгарии-2

Они отдали жизни ради того, чтобы нынешнее, и не только, поколение жило под мирным небом. Хулиганы расписали мемориал краской. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, откололи голову. Возмущенные жители болгарской столицы потребовали провести тщательное расследование инцидента и во что бы то ни стало найти виновных и наказать. К сожалению, это далеко не первое нападение на этот памятник. Несколько лет назад неизвестные изрисовали его фашистскими символами.

# Памятники

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