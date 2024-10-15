Командир Нацгвардии ВСУ предложил снизить возраст мобилизации

Командир Уставной бригады Национальной гвардии Игорь Оболенский предлагает понизить в Украине мобилизационный возраст с 25 до 21 года. Об этом пишет ТАСС.

Народный депутат Роман Костенко также считает, что мобилизацию следует начинать с 20 лет. Ранее, в апреле, украинский лидер Владимир Зеленский поддержал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Украина находится на военном положении, выезд за пределы страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен, а за уклонение от несения службы грозит до 5 лет тюрьмы.