Сейм Литвы проголосовал за расторжение таможенного соглашения с Беларусью

Сейм Литвы поддержал предложение денонсировать соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью. За это решение проголосовали все депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь эту инициативу должны рассмотреть в профильном Комитете по иностранным делам. К обсуждению вопроса вернутся на заседании Сейма 5 ноября. Глава литовского Минфина ранее заявила, что двусторонние соглашения между странами носят ограниченный характер, а приграничное торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью и так приостановлено.

Стоит добавить, что с начала октября Сейм уже аннулировал три соглашения, касающихся экономического сотрудничества с Беларусью.