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Сейм Литвы проголосовал за расторжение таможенного соглашения с Беларусью

15 октября 2024 13:40
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Сейм Литвы поддержал предложение денонсировать соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью. За это решение проголосовали все депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейм Литвы проголосовал за расторжение таможенного соглашения с Беларусью-2

Теперь эту инициативу должны рассмотреть в профильном Комитете по иностранным делам. К обсуждению вопроса вернутся на заседании Сейма 5 ноября. Глава литовского Минфина ранее заявила, что двусторонние соглашения между странами носят ограниченный характер, а приграничное торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью и так приостановлено. 

Стоит добавить, что с начала октября Сейм уже аннулировал три соглашения, касающихся экономического сотрудничества с Беларусью.

# Международное сотрудничество

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