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Запад все больше устает от конфликта в Украине – глава МИД Финляндии

15 октября 2024 13:10
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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что на Западе нарастает усталость от поддержки Украины и все больше надежд на разрешение конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Тем не менее она призвала удвоить усилия по помощи Киеву. Конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы, что вынуждает искать решение для Украины. 

Европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает, и лидеры ЕС начинают испытывать усталость от темы Украины. В НАТО обеспокоены возможным непредсказуемым насилием.

# Международная политика

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