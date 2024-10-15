Запад все больше устает от конфликта в Украине – глава МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что на Западе нарастает усталость от поддержки Украины и все больше надежд на разрешение конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Тем не менее она призвала удвоить усилия по помощи Киеву. Конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы, что вынуждает искать решение для Украины.

Европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает, и лидеры ЕС начинают испытывать усталость от темы Украины. В НАТО обеспокоены возможным непредсказуемым насилием.