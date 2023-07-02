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Вандалы атаковали белорусское посольство в Гааге – фасад расписан краской, выбиты стёкла

02 июля 2023 19:09
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И вот он, пример недипломатичного поведения. Отличились Нидерланды. Этой ночью вандалы атаковали посольство Беларуси в Гааге. Наш МИД этот факт подтвердил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вандалы атаковали белорусское посольство в Гааге – фасад расписан краской, выбиты стёкла-1

В здании дипмиссии выбиты стекла, а фасад расписан краской. Правоохранители задержали злоумышленника. А сотрудники посольства приступили к наведению порядка. Это не первое нападение на зарубежное представительство нашего внешнеполитического ведомства. Один из последних случаев произошел в декабре 2021 года в Лондоне.

Вандалы атаковали белорусское посольство в Гааге – фасад расписан краской, выбиты стёкла-4

Тогда группа эмигрантов сначала испортила фасад посольства, забросав яйцами, а после и вовсе напала на сотрудников. Телесные повреждения получил белорусский консул, которому врачи диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и другие травмы.

В апреле этого года Следственный комитет Беларуси начал спецпроизводство в отношении четырех человек, которых обвиняют в нападении на белорусских дипломатов в столице Великобритании. На днях уголовное дело передано генеральному прокурору.

# Вандализм и живодерство # Фотофакт

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