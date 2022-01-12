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В зоопарке Токио впервые показали родившихся там детёнышей-близнецов гигантской панды

12 января 2022 10:31
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Новости Японии. Токийский зоопарк впервые показал родившихся там детенышей-близнецов гигантской панды. Но посмотреть на малышей смогут только избранные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоопарке Токио впервые показали родившихся там детёнышей-близнецов гигантской панды-1

Эту возможность получили лишь 500 человек – победители специальной лотереи. Запустят их в вольер к этим милым животным лишь на минуту. Поэтому терять время нельзя. Акция продлится всего три дня, после чего малышей опять спрячут от посторонних глаз – из-за опасения, что они могут заразиться коронавирусом. Пока неясно, когда медвежата будут выставлены на всеобщее обозрение в следующий раз.

# Зоопарк # Фотофакт

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