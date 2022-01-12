В начале января в Аргентине +45°С. Из-за аномальной жары в стране отказывают электросети

Новости Аргентины. Аргентина из-за рекордной жары осталась без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах температура воздуха поднялась выше +45 °С. Этого накала не выдерживают электросети.

Власти призывают людей соблюдать максимальную осторожность и по возможности не выходить из дома. Но при всем желании выполнить эти рекомендации иногда просто невозможно. Из-за отказа электросетей квартиры аргентинцев быстро превращаются в печку. Поэтому они вынуждены искать прохладу в тени деревьев или возле фонтанов. Синоптики говорят, что жара может усилиться и скорее всего поставит новые рекорды.